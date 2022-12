PP y BNG ven despreocupados el potencial regreso de Besteiro

Gómez Besteiro, cuando fue ovacionado hace un año en el congreso del PSdeG XOAN A. SOLER

«Se [José Ramón Gómez] Besteiro quere ser candidato da Xunta vai contar con todo o meu apoio», dijo el martes Valentín González Formoso. El secretario general del PSdeG dio así vía libre a su predecesor para intentar el asalto a la presidencia de la Xunta del que fue privado por su imputación en la operación Pokemon en el 2016, cuando llevaba tres años en el cargo. La investigación está archivada. Besteiro, que para Formoso «posiblemente sexa Messi, politicamente», estará «onde queira estar», pero el también expresidente de la Diputación de Lugo sigue guardando silencio sobre su futuro.

Sea o no el siete balones de oro de la política gallega, en las defensas del PPdeG y del BNG se valora su potencial candidatura con despreocupación. «Non cambiaría nada porque o do PSdeG non é un problema de líderes. O seu problema é de sumisión a [Pedro] Sánchez. Mentres non cambie iso, e non parece que vaia mudar, o resto carece de importancia», afirmó la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

El Bloque no hizo una valoración oficial, pero distintas fuentes en el partido hacen un diagnóstico similar. Las encuestas de la última etapa con Gonzalo Caballero al frente del PSdeG arrojaban unos resultados similares a las últimas conocidas con Valentín González Formoso al frente del partido. «O problema non é de caras, é máis complicado», señaló uno de los consultados.

En los dos partidos coinciden en que Besteiro afrontará, como Formoso, el problema de no hacer oposición desde el Parlamento gallego. En el PP recuerdan que el actual secretario general es alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, mientras que Besteiro carece de cargos, lo que dificultaría aún más su labor.

El caso Besteiro Fernando Salgado

La posibilidad de que el ex secretario general añada un plus de carisma tampoco les inquieta. En los dos grupos recuerdan que Besteiro lleva casi siete años apartado de la primera línea, por lo que será necesario «presentalo de novo» a la sociedad. En el Bloque son conscientes de la importancia del candidato —el partido remontó tras la llegada de Ana Pontón—, por lo que les sorprende la renuncia al trabajo hecho para impulsar a Formoso.

Tanto entre las filas del Bloque como en las del PP se da casi por hecho que el candidato será Besteiro. Los rumores estaban ahí desde hace meses, pero las palabras de Formoso el martes los ha solidificado. «Ha venido a decir que Besteiro sería mejor candidato. Si ahora no se presenta ¿va a ir él como segundo plato?», se pregunta un parlamentario del PP. En el BNG comparten ese punto de vista. Entre sus filas también causó sorpresa la afirmación de Formoso de que no se presentaría a unas primarias contra Besteiro por «lealtad», lo que pondría en duda hasta el sistema de elección de líderes del PSdeG.

La principal diferencia en el análisis que hacen populares y nacionalistas parte de su interés electoral. En el BNG son conscientes de que necesitan que los socialistas mejoren o al menos mantengan sus resultados para arrebatar la mayoría absoluta al PP, por lo que aunque el potencial cambio de candidato haya causado cierta sorpresa, han evitado las críticas más duras.

Los populares aspiran a mantener su mayoría. El jueves, Rueda dio la bienvenida al regreso de Besteiro, pero recalcó que en cuanto se archivó su investigación ya se cuestionó a Formoso. Prado, ayer, subrayó el respeto de su partido por el PSdeG «na súa nova crise interna», e insistió en que prefieren «que o líder dos socialistas galegos sexa Formoso ou Besteiro a que o sexa Pedro Sánchez, como pasa agora».

Caballero advierte que el giro puede debilitar al partido

Gonzalo Caballero, predecesor inmediato de Formoso en la secretaría general del PSdeG, afirmó que los llamamientos a la vuelta de Besteiro son «un error» y «debilitan» al partido a cinco meses de las municipales. Caballero recordó que Formoso llegó al cargo hace solo un año y anunció que se presentaría a la Xunta, pero ahora se produce un «cambio de ruta» que «llama la atención». También mostró su alegría por «la exoneración judicial» de Besteiro, pero eso no garantiza que sea el «referente idóneo».