Pontón felicita el año desde la cocina donde se crio: «Aquí aprendín que temos que coidarnos unhas ás outras»

El BNG compartió este jueves el vídeo de felicitación del nuevo año desde la cocina de la casa familiar de Ana Pontón en Chorente, Sarria. La portavoz nacional del Bloque recordó que fue allí donde se crio, reivindicando esas raíces para encarar el futuro «con orgullo» y con «confianza» por el futuro y por Galicia: «Cada ano volvo a esta cociña, porque desde as raíces somos capaces de avanzar e, por iso, a pesar das dificultades, teño confianza no futuro, porque teño confianza en Galiza e en todos e todas vós».

Desde a cociña da miña casa en Chorente, Feliz 2023 a todos e a todas! pic.twitter.com/WrkcIluPIL — Ana Pontón (@anaponton) December 29, 2022

En su discurso, Pontón habla sobre la importancia del rural, el respeto a los mayores, el valor del trabajo de las mujeres y hace una defensa de los servicios públicos. «Estamos a punto de rematar 2022 e son días de apertas, de reencontros, sobre todo neste país no que tantos e tantas estades lonxe das persoas que máis queredes», comienza la líder del Bloque sentada en medio de la cocina, un lugar donde reconoce haber aprendido «moitos dos valores que lle dan sentido á política, como o valor de escoitar e dialogar». «Aprendín a importancia da xente do rural que, como os meus avós e os meus pais, traballaban a terra para producir alimentos; aprendín que temos que coidarnos unhas ás outras», señala, por lo que dice indignarse ante el «deterioro dos servizos públicos, en especial a sanidade». «Non podemos permitir que nos rouben o dereito á saúde», advierte.

La líder del Bloque expresa a continuación su confianza en el futuro de la comunidad, tanto en las empresas como en los trabajadores o los sectores productivos «que souberon modernizarse». «Como non sentir confianza cando vexo á mocidade que vos implicades co planeta e o voso empeño en encontrar alternativas aquí?», subraya. «Por todo isto e moito máis, confío en Galiza, un gran país, cun gran futuro se confiamos en nós. Feliz 2023 para todos e todas», termina su felicitación Pontón.