Los usuarios de la AP-9, ante la nueva subida: «Al final no queda más remedio que entrar por el aro y pagar»

Preocupados, indignados, resignados... Los usuarios habituales de la Autopista del Atlántico afrontan una nueva subida de los peajes, y el hecho de que la subida inicialmente prevista del 9 % se haya quedado en un 4 no consuela a quienes tendrán que rascarse aún más el bolsillo en sus desplazamientos.

Antonio Oliveira, transportista portugués

«Tenemos como prioridad ir por carretera, para ahorrar los peajes»

Antonio Oliveira, transportista portugués Doniz

Antonio Oliveira es un transportista portugués que recorre Galicia con frecuencia para hacer la ruta entre el norte de Portugal y Asturias. Este miércoles, en la gasolinera que hay entre Vigo y Pontevedra, hizo una parada para llenar el tanque de combustible de su camión. «De no necesitar combustible, no hubiera utilizado la AP-9, iría por la carretera de Vilaboa que va en paralelo por este tramo de la autopista, pero que no implica coste alguno, aunque lleve más tiempo», explica Oliveira antes de añadir: «Los conductores de nuestra empresa solo utilizamos la autopista cuando es necesario, tenemos la prioridad de ir por carretera precisamente para ahorrar el gasto de los peajes».

Por eso, ya en el resto del trayecto desde la ría de Vigo hasta la frontera con Asturias, Antonio Oliveira solo utiliza la AP-9 hasta Santiago: «El resto del trayecto lo hacemos todos por carretera, aunque implique atravesar la provincia de Lugo e invirtamos más tiempo. Se trata de ahorrar, y todo gasto suma. Los peajes, aunque en el momento no lo notemos al tener el dispositivo para que se carguen automáticamente en la cuenta bancaria asignada, al final de mes sí se notan, junto al precio del combustible».

Francisco Rodríguez, autónomo

«Se paga demasiado, y usar vías convencionales es inviable por el tiempo»

Francisco Rodríguez, autónomo Doniz

Francisco Rodríguez recorre a diario la AP-9, ya sea entre A Coruña y Vigo, ya sean otros tramos, por motivos de trabajo. Este miércoles, en la gasolinera de San Simón, tras conocer que el peaje subirá un 4 %, explicaba: «Todo el incremento de peajes o carburantes, supone una merma en las ganancias. En mi caso no es asumible hacer el recorrido por carretera convencional porque al final esa alternativa me sale más caro por el tiempo que invierto o por las retenciones. Y el tiempo vale dinero». Para Rodríguez tampoco es viable sumarse a los bonos de Renfe para desplazarse gratis en trayectos de tren de media distancia: «Es imposible para mi dinámica de trabajo, no hago siempre viajes concretos entre Vigo y A Coruña, o A Coruña y Ferrol. Hay paradas o desplazamientos intermedios que me lo impiden».

Sobre si el precio por utilizar la AP-9 en Galicia es demasiado alto, este autónomo reflexiona: «Considero que sí se paga demasiado porque no tenemos alternativa. Ir por carretera convencional en muchos desplazamientos es inviable por el tiempo, no por la falta de vías, que sí las hay. Pero es inviable para invertir el doble del tiempo en los desplazamientos, un tiempo que tendría que sacar de otras ocupaciones… Todo se ralentiza. Al final no queda más remedio que entrar por el aro y pagar».

Manuel Sánchez, taxista

«Es un abuso más, nos están sangrando»

Manuel Sánchez, taxista XOAN A. SOLER

Manuel Sánchez García ejerce desde hace años como taxista en Santiago de Compostela. Considera que la subida de los peajes es «un abuso más, una aberración. A día de hoy bajar a Vigo y volver te sale por 40 euros, y cada año aumentan las tarifas». Afirma que el sector del transporte está siendo atacado a diario: «Nos ha subido todo, de un año a otro, más de un 15 %. Al gasoil súmale recambios, ruedas, los coches... Nos están sangrando».

Afirma que, aunque la gran parte de los viajes que realizan son urbanos, también llevan a gente a las principales ciudades gallegas: «Lo único positivo es que la vuelta nos sale gratis, sino sería inviable. Siguen apretando las tuercas a los pequeñitos, pero damos lo que damos. La concesión de la autopista se renovó sin saber muy bien cómo, y se pudieron, por lo menos, fijar los precios a la baja. Somos los que más pagamos de España».

Rubén Mouro, trabajador de un servicio técnico de hostelería

«É un atraco a man armada, fóra do traballo case non uso a autopista»

Rubén Mouro, trabajador de un servicio técnico CESAR QUIAN

«Paréceme un atraco a man armada», estima Rubén Mouro, un vecino de Carral de 39 años, que entró la mañana del miércoles en la AP-9 con una furgoneta de empresa, con la que explica que viaja por toda Galicia como servicio técnico de hostelería. «A autoestrada é o principal medio para desprazarme, teño que ir moito a Vigo, a Ferrol...», comenta, relatando que si bien con el telepeaje no es fácil cuantificar el gasto que recibe directamente la empresa, cree que el precio de la autopista es «esaxeradísimo». «Para a vida normal non a utilizo case nada a verdade», comenta.

Juan Hermida, jubilado

«Es un robo, yo doy más vuelta, pero al menos no pago»

Juan Hermida, jubilado CESAR QUIAN

Juan Hermida Blanco, masajista y ATS del Deportivo ya jubilado a sus 88 años lo resume como «un robo». Este coruñés explica que recurre a la autopista para acercase a ver a los jugadores en Abegondo intentando evitar hacer mayor número de kilómetros. «Últimamente ya estaba yendo por la tercera ronda, doy más vuelta, pero por lo menos no pago», explica, reconociendo que «el coste de la autopista es muy elevado».

Saúl Balsa, ingeniero

«Solo uso la autopista cuando el tiempo apremia»

Saúl Balsa, ingeniero de Culleredo que trabaja en Ferrol CESAR QUIAN

Por su parte, Saúl Balsa, un ingeniero de 39 años que reside en Culleredo, resume con un «no me gusta», la subida de la AP-9. «El dinero hay que utilizarlo para otras cosas, no para pagar peajes», comenta. Explica que estos días, para ver a la familia, ha tocado abonar muchos. Trabaja en Ferrol, pero indica que intenta en ese caso escapar de la autopista. «No puedes ir todos los días porque el tramo A Coruña y Ferrol es algo exagerado, solo cuando el tiempo apremia», apunta.

Lucía Fraguela, trabajadora

«Cojo la AP-9 cuando hace mal tiempo o tengo prisa»

Lucía Fraguela, ferrolana que trabaja en Pontedeume JOSE PARDO

Lucía Fraguela, ferrolana que trabaja en Pontedeume cree que no le afectará demasiado la subida: «Voy a trabajar a Pontedeume desde Ferrol, y puedo venir por carretera muchas veces», explica. De hecho, ni siquiera tienen telepeaje. Las condiciones meteorológicas son las que más influyen en si esta mujer coge o no la autopista: «Cuando hace mal tiempo o tengo prisa procuro venir por autopista. Gasto diez euros al mes de máximo en peajes, varía un poco según el tiempo que haga. Estos días vinieron muy malos, por ejemplo».

José Ángel Lema, ferrolano residente en Madrid

«Lo que tenían que hacer era bajar el precio en toda la comunidad»

José Ángel Lema, ferrolano residente en Madrid JOSE PARDO

José Ángel Lema, es ferrolano, pero reside en Madrid, por lo que solo sufre los precios de la Autopista del Atlántico un par de temporadas al año. Aun así, los precios le parecen excesivos: «No veo nada adecuada la subida de los precios. Yo vivo en Madrid desde hace años y vuelvo a casa en Navidades y en verano, así que no soy de las personas más afectadas y aún así lo noto. No me quiero imaginar alguien que trabaje en A Coruña y viva en Ferrol».

Este mismo miércoles utilizaba la AP-9 para ir de Ares a Ferrol, lamentándose por el desembolso. «Tengo telepeaje y acabo de pagar casi un euro (0'95 euros) por venir desde Ares... Lo veo excesivo. Lo que tenían que hacer era bajar el precio en toda la Comunidad. No es una subida muy importante, pero lo suyo era mantener el precio por la crisis o bajarlo», opina.

