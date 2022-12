Rueda lamenta que las autopistas del Estado en Galicia no congelen sus peajes como hará la Xunta

PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Xunta contrapuso hoy la congelación de los precios de los peajes que la Xunta ha adoptado para el nuevo año en los viales autonómicos al aumento del 4 % que al final registrarán las autopistas dependientes de la Administración central. Aunque Alfonso Rueda reconoció que la subida no alcanzó el casi 10 % reclamado por la concesionaria de la autopista AP-9, «afortunadamente, pero é unha subida», recalcó, para recordar a continuación que existía una posibilidad directa de evitarla asumiendo las arcas del Estado el sobrecoste que significará la actualización de tarifas a partir del domingo. «O eficaz é facer o que fixo a Xunta de Galicia, conxelar as peaxes e que por tanto non houbera nengunha suba».

El mandatario gallego mostró su asombro por el baile en el porcentaje de subidas que manejó el Gobierno central la barajarse hace unos días poco más del 1 % en el caso de la AP-9 y acabar finalmente en el 4 % para todas las autopistas del Estado. Rueda hizo referencia también a la disputa surgida entre los ministerios de Transportes, Hacienda y Economía de la que hoy da cuenta La Voz de Galicia, indicando que el rechazo final de la cartera que dirige María Jesús Montero se produjo como si fuera un área ajena al Ejecutivo, subrayó para incidir en las discrepancias internas que advierte en el gabinete de Pedro Sánchez.

El presidente de la Xunta hizo hincapié en que la subida del cuatro por ciento para el nuevo año es en realidad del doble al tener que pagar los conductores todo el incremento de tarifas de manera aplazada a lo largo de los próximos tres años. «O lamento moito, porque a mesma concesionaria coa que a Xunta de Galicia negociou unha conxelación das peaxes, por tanto cero por cento de suba, e coa que o Goberno central negocia unha subida do catro por cento, que en realidade é dun oito. É cuestión de vontade, de priorizar e lamento que os usuarios galegos das autoestradas estatais non comezaran o ano 23 cun cero por cento de subida como nas autoestradas da Xunta», concluyó tras participar en un acto del sector conservero en Vigo.

La conselleira de Infraestruturas tacha de «inaceptable» la decisión del Gobierno

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha calificado de «inaceptable» la decisión del Gobierno de permitir una subida del 4 % en los peajes en la AP-9 y la AP-53, que comunica Santiago y Lalín. Vázquez recordó que en esa última vía no se aplica ningún tipo de descuento, y añadió que la AP-9 es «troncal» para las comunicaciones de Galicia, de ahí el «clamor social» contra el aumento de los precios. Como Rueda, la conselleira reclamó al Gobierno que aplique una congelación como la Xunta.

La conselleira subrayó que esa cogenlación que no se repercutirá a los usuarios en el futuro. El plan del Gobierno para la AP-9 y la AP-53 es demorar al 2024 la subida completa de los peajes en sus vías, que ascendía al 8,4 %. Ese aumento podría escalarse con el de ese año. El plan del Ejecutivo fue descrito por la conselleira como una «patada cara diante», y reclamó que el Estado asuma la subida completa.

Los presupuestos del 2023 cuentan con una partida de 4,8 millones de euros para congelar los peajes y mantener las bonificaciones en la AG-55 y la AG-57. Vázquez firmó hoy el convenio con la concesionaria de ambas vías para garantizar esas medidas. La conselleira añadió que los usuarios que viajen entre A Coruña y Arteixo evitarán una subida de 25 céntimos por trayecto, mientras que entre Vigo y Baiona ahorrarán 20 céntimos por viaje. A esas cantidades se suman los descuentos por usuarios recurrentes, que supondrán 300 euros al año entre Arteixo y A Coruña, y 200 entre Vigo y Baiona. Ambas vías disponen además de rebajas para familias numerosas y viajes nocturnos.