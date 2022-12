¿Qué hace ahora la proclamada dueña del Sol? «Si volviese a nacer volvería a decir que soy su propietaria»

Ángeles Durán en la localidad de Triora, en Italia, país en donde ahora reside

Un día del año 2010 se presentó en una notaría para proclamarse dueña del Sol. Desde ese momento Ángeles Durán (Vigo, 1961) dice ser la propietaria del astro rey. Echando la vista atrás, esta viguesa todavía no se explica a día de hoy la repercusión que tuvo su idea: «No me espera para nada que se le fuese a dar tanta importancia. Cuando Dennis Hope se hizo con la Luna no tuvo esa repercusión en el mundo. A lo mejor es porque al tratarse de un americano está más normalizado y en España no es tan habitual».

También registró el grito de Tarzán y la partitura más larga del mundo: «Tenía 24 millones de notas musicales y cada nota de dos a diez compases», asegura. Pero nada como cuando se declaró dueña del Sol: la noticia dio la vuelta al mundo después de que la desvelara La Voz de Galicia. En cuanto a las opiniones que recibió, ella misma hace un buen resumen al decir que «hubo de todo». Reconoce que también tuvo que enfrentarse a las críticas, pero si algo tiene claro es que no se arrepiente en absoluto: «Yo estaba y estoy tranquila porque sé lo que hago. Obré con conocimiento de causa», sentencia.

Pero además asegurar ser dueña del eje del sistema solar, Durán dedica sus horas a muchas otras cosas. Es aficionada a la historia y una auténtica apasionada de la figura de Diana de Gales. La combinación de estos dos factores la animó a comenzar a escribir un libro sobre la familia real británica, algo que ocupa ahora buena parte de su tiempo.

Ángeles Durán cuando se declaró propietaria del Sol en el 2010 M. MORALEJO

La jurídica es otra de sus facetas: «También estoy trabajando en un proyecto que se centra en vigilar que en los nuevos juzgados esté todo en regla y se cumpla con la ley de prevención de riesgos laborales». «Creo que lo único que se consigue incumpliendo las normas es en que se convoquen huelgas perjudicando así a las personas que tiene procedimientos abiertos en el juzgado», añade Durán.

Otra de sus pasiones es la cocina. Esta afición la llevó a concursar, en el año 2016, en MasterChef Italia, país en donde ahora reside. La llamada convocándola la cogió por sorpresa: «Cúando me junto con amigos siempre preparo comida española y fueron ellos quienes me apuntaron en el programa», cuenta. Y fue precisamente la cocina gallega la que la metió en el concurso: se presentó con unas lentejas «preparadas con unos buenos productos típicos gallegos» y una tortilla de patata. «Cociné tres kilos de patatas, una docena de huevos y un kilo de cebollas. El estudio era muy grande pero el olor que deja la tortilla cuando la cocinas lo inundó todo», recuerda. Y algo tan simple arrasó entre los comensales italianos: «¡Esperaba que me devolvieran lo que sobrase pero no quedó ni una miga!», bromea.

Aunque han pasado casi trece años, Ángeles Durán no olvida que el Sol sigue siendo suyo y tiene claro que regresaría a ese notario mañana mismo con idéntico objetivo: «Si volviese a nacer volvería a declararme dueña del Sol sin dudarlo».