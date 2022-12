Un año de AVE consolida el turismo deportivo y audiovisual en Ourense

Santi M. Amil

El 20 de diciembre del 2021 es una fecha histórica para la provincia de Ourense. A las puertas del primer aniversario de la llegada de la alta velocidad procedente de Madrid a la estación Empalme, el balance no puede ser más que positivo. Las pernoctaciones turísticas baten récords y el aumento del turismo nacional, especialmente el madrileño, es una realidad desde que la capital de España está conectada con Ourense en dos horas y quince minutos.

Para que ese despegue ferroviario se consolide, la Diputación de Ourense ha desarrollado una serie de iniciativas encaminadas a fomentar el turismo social, deportivo o audiovisual. «A valoración deste ano de Ourense da alta velocidade é simplemente moi positiva. Superou as expectativas, non so na xente que utiliza o AVE, senón que está instalado xa no subconsciente colectivo que somos o territorio mellor conectado de Galicia, e iso é moi importante para a autoidentificación e sentir sentimento de pertenza a esta terra que está mellor conectada que ningunha outra de Galicia», explicó José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense.

Y es que destinos como la Ribeira Sacra o potencialidades como el termalismo, el enoturismo, los parques naturales o el entroido han recibido un claro empujón con la llegada de la alta velocidad: «O AVE é un complemento perfecto. É unha quinta ou sexta velocidade para todos os proxectos de Ourense e ese futuro pasará polo aumento das frecuencias, polo aumento das prazas turísticas para esa provincia que está a pouco máis de dúas horas de Madrid, o que quere dicir que estamos a pouco máis de dúas horas das conexións coas capitais máis importantes do mundo», dice Baltar.

A lo largo de este año de alta velocidad, la Diputación de Ourense ha dado pasos para consolidar estrategias en la que llevaba años trabajando y que se han visto favorecidas por la alta velocidad. Es el caso del turismo deportivo. Uno de los eventos que se desarrolló en esa línea tuvo lugar en agosto, con la disputa de la Coupe de la Jeunesse. Se trata de una competición internacional de remo que convirtió a la provincia en epicentro de este deporte. Fue un paso clave en la consolidación de Ourense como organizador de eventos internacionales de remo y piragüismo y todos los participantes destacaron las comodidades para desplazarse gracias a la alta velocidad.

A lo largo del primer semestre del año, la institución provincial colaboró en numerosos campeonatos autonómicos o nacionales absolutos, pruebas internacionales en otros deportes como es el caso del atletismo, el hockey, el fútbol sala o la gimnasia. Entre los beneficios de esta estrategia que el AVE ha permitido impulsar se destacan desde el gobierno provincial las consecuencias económicas, turísticas y de visibilidad para el territorio ourensano.

El 2022 también ha sido el año en que la provincia de Ourense se ha consolidado como referente del audiovisual. «Os números indican que é máis doado de convencer a grandes produtoras para vir aquí e desprazar equipos técnicos á hora deas rodaxes, é unha evidencia que neste 2022 acadamos un récord de longametraxes, de series, de videoclips», resume Baltar. Precisamente, esa facilidad para desplazar equipos de rodaje fue destacada públicamente por los equipos que se rodaron en Ourense durante este año, como fue el caso de Amigos hasta la muerte, protagonizada por Javier Veiga junto a Marta Hazas e Mauricio Ochmann.

Para canalizar ese posicionamiento de la provincia como sede de rodajes, la Diputación de Ourense activó la Ourense Film Commission. Se trata de un nuevo órgano que nació con el objetivo de promocionar nacional e internacionalmente a Ourense como territorio óptimo para cualquier proyecto audiovisual. La comisión está integrada por representantes del sector audiovisual gallego y de la propia Diputación. Uno de los meses más activos en este apartado fue el de mayo, cuando coincidieron en la provincia los rodajes de Hotel Valquirias, una serie de televisión con la Radio Televisión Portuguesa; un largometraje de producción gallega O home e o can; 13 exorcismos, de Bambú Films; y La manzana de oro, dirigida por Jaime Chavarri.

Un impulso para eventos como la Mobile Week y Xantar

Hay eventos que han visto en la llegada de la alta velocidad un valor añadido para su crecimiento. Es el caso de la Mobile Week, que este año vivió una segunda edición marcada por las facilidades que el AVE concede a los potenciales visitantes y ponentes. La iniciativa nació de la alianza entre la Diputación de Ourense y la Fundación Mobile Word Capital Barcelona. «É un factor diferencial competitivo», explicaba José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense sobre el AVE en la jornada inaugural de este salón tecnológico. Esa capacidad de conexión, explicaba el presidente provincial, hacen de la provincia el lugar ideal para la celebración de estos eventos, debido también a contar con recintos como el Parque Tecnolóxico de Galicia.

Más consolidado en el tiempo está el salón internacional de turismo gastronómico, Xantar, que vivió este año su primera edición con AVE. Es una iniciativa que ya tiene 23 años y en la que colabora la Diputación de Ourense. Reunió del 9 al 13 de noviembre a miles de visitantes atraídos por siete restaurantes y las más de cien actividades. Durante su presentación, desde la Diputación de Ourense se destacaba la importancia de Xantar como «motor dinamizador do territorio nun momento clave como o da chegada da alta velocidade».

En definitiva, el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, considera que un año después se ha avanzado en encajar todas las piezas para sacar rendimiento económico y vertebrar el territorio con esta infraestructura: «Unha liña mestra da acción pública deste goberno provincial foi preparar a provincia para a chegada do AVE. Ourense está máis que preparada para rentabilizar a alta velocidade. O termalismo, o viño, a Ribeira Sacra, os parques naturais, o Entroido, a cultura e a herdanza de Nós... son pezas dun puzle que estamos encaixando».

En este sentido, también se considera clave aprovechar las sinergias con el norte de Portugal en materias estratégicas como el termalismo.

Un programa de termalismo social que apuesta por el tren desde el 2015

La Diputación de Ourense y los balnearios del grupo Caldaria entendieron ya en el año 2015 como un factor fundamental para la competitividad del sector termal provincial integrar el desplazamiento a estos establecimientos desde la llegada de los viajeros a la estación ferroviaria de Ourense. Arrancaron en el 2015 con una prueba piloto y desde un año más tarde se convirtió en el eje de la campaña de termalismo social. Con la llegada del AVE esa colaboración se ha disparado.

Los participantes en el programa de termalismo no se tienen que preocupar de la compra del billete de tren y el posterior traslado al balneario. El billete le llega a su casa la semana previa a su viaje gestionado por el propio programa y a su llegada a la estación de Ourense se le espera para el traslado al establecimiento termal. Son estancias de seis noches y con la llegada de la alta velocidad permite que en menos de tres horas en cualquiera de las frecuencias —dos horas y quince minutos en la más rápida— se una la capital de España con la capital provincial. «El tren es un complemento fundamental y Renfe un socio estratégico. Más de 5.000 personas han usado el tren para venir al programa, utilizando un número importante de billetes en trenes directos y acercamientos, de media, cada persona ha hecho más de 1.000 kilómetros entre la ida y la vuelta», explican desde la institución provincial.

A lo largo de su historia, el programa de termalismo social de la Diputación de Ourense ha aportado más de setenta mil pernoctaciones a los balnearios, significando también más de 200.000 técnicas termales administradas, con lo que ello significa de empleo. Hay que tener en cuenta que una década de programa, los balnearios han obtenido una facturación directa superior a los cinco millones de euros, logrando mantener actividad y empleo en algunos meses y años complicados por la pandemia y otras circunstancias.

La evolución

El primer año del programa de termalismo social de la Diputación de Ourense, se beneficiaron de él un total de 444 personas. Todos eran residentes en la provincia ourensana. En el 2019, último año prepandemia la cifra se multiplicó por diez hasta alcanzar las 4.041 personas. Es decir, se pasó en siete años de menos de 500 personas a más de 4.000. Tres de cada cuatro usuarios de la iniciativa llegan desde fuera de la provincia.