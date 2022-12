Nancho Novo, ayer antes de una actuación en A Coruña, su ciudad natal, pero donde hasta ahora nunca había dado un concierto. MIGUEL MIRAMONTES

Este miércoles, a sus 64 años (aunque él insiste bromeando en que nació en A Coruña en 1858), Nancho Novo vivió su primera vez. Él, que lleva más de 40 años en la música, se estrenó dando un concierto en su ciudad natal. «Mira que he venido veces a Coruña a actuar, a rodar... y nunca cuadró que viniera por mi faceta musical. Me hace mucha ilusión, tengo murciélagos en el estómago», comentaba antes de la cita. Al escenario de la sala Mardi Grass salió, dice, como «cansautor», sin la protección de su banda, Los castigados sin postre. «Es que llevamos más de 30 años, ya no somos una banda de rock, somos una banda de riesgo, como para hacer giras...».

Sobre el escenario, un show que mezcla el monólogo humorístico y la música, para mayor gloria del género guarromántico, un término que él mismo acuñó hace años: «Es que en mis canciones hay mucho romanticismo, pero mezclado con sarcasmo, con ironía, con realismo... Yo llevo años diciendo que lo cortés no quita lo caliente».

Aunque quizás sea la faceta televisiva la que ha dado más popularidad a Novo, su idilio con la música surgió primero. «Empecé cuando estudiaba Medicina en Santiago, de 1975 a 1980. Mi primera banda se llamó Cloaca, iba de punkarra. Luego hice un grupo con Magín Blanco y tocamos en todos los pubs de Santiago. Y nunca he parado», cuenta.