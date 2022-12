El gran impacto a pequeña escala de la alta velocidad en el turismo ourensano rubén nóvoa

Este aumento de la oferta por parte de la operadora pública se refleja en las 57 frecuencias semanales por sentido entre Galicia y Madrid, que se traducen en un 56 % más de circulaciones que en 2019. A pesar de ello, hay clientes que no encuentran asientos en determinados días con picos de demanda, pero hasta que no estén homologados y en servicio los trenes Avril no se podrá mejorar el cupo semanal de plazas, que en la actualidad ronda las 40.000.

Este aumento se refleja en los datos de tráfico ferroviario que ayer también hizo públicos el ADIF. Así, el eje de alta velocidad Madrid-Galicia se mantiene como el que más crece, un 74,2 %, por encima de las líneas a Levante (+41,1 %) y Madrid-Barcelona (+38 %), conexiones que ya está liberalizadas y que cuentan con operadoras que compiten con Renfe.