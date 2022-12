Manuel Varela

Tres cuartas partes da poboación censada en Galicia fala galego, segundo os últimos datos do Instituto Galego de Estatística (IGE). Algo máis do 30 % fano sempre neste idioma, unha porcentaxe similar a do catalán en Cataluña e dez puntos superior a do éuscaro no País Vasco. Así, o galego é a lingua maioritaria para algo máis da metade da poboación —hai un 21,5 % que din que o empregan máis que o castelán no día a día—. Estes datos, que se desprenden da enquisa estrutural a fogares de 2018, son practicamente unha repetición dos recollidos cinco anos atrás. O idioma vive, polo tanto, unha situación de estancamento durante a última década, se ben hai grandes diferenzas dentro do territorio e se se bota a vista atrás no tempo. No ano 2003, o 43 % da poboación era monolingüe en galego.