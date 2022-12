M.Varela

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, anunció este miércoles en la sesión de control en el Parlamento que el Consello de la Xunta aprobará mañana la incorporación de cien nuevos profesionales sanitarios en atención primaria. Serán nutricionistas y dietistas que se sumarán a los 134 que ya contemplan los Presupostos para el próximo año, que fueron aprobados ayer en la Cámara y entrarán en vigor el 1 de enero. En total, 234 facultativos para tratar a pacientes con diabetes, hipertensión y obesidad.

El titular de la Xunta respondió así a Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, que le cuestionó sobre la situación de la sanidad pública gallega. «O primeiro que esiximos ao presidente é que non minta. Negar recortes na sanidade non o cren nin vostedes», le recriminó la líder nacionalista tras enumerar varios titulares sobre manifestaciones contra el colapso de la atención primaria o el desencuentro entre el Gobierno gallego y los colegios profesionales de médicos hace escasas semanas. Pontón criticó, además, que el PP votase ayer en contra de «defender a sanidade galega», al rechazar las enmiendas de su grupo. «É posible facelo, pero non queren. Xa sabemos o que hai detrás: desmantelar o público para beneficiar o privado», subrayó.