«La Justicia no se paraliza»

La presidenta de los abogados gallegos, Lourdes Carballo, explicó que la inhabilidad del período navideño es una reivindicación histórica del colectivo, y quiso dejar claro que eso «no significa que se paralice la Justicia», ya que sigue habiendo tramitaciones y procedimientos urgentes. Lo que no habrá es cómputo de plazos ni señalamientos que no sean urgentes.