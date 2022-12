PACO RODRÍGUEZ

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha vuelto a criticar este lunes antes de entrar en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad que no se incluya en el orden del día la falta de médicos, sobre todo en la especialidad de medicina familiar y comunitaria. «Nuevamente el tema más importante, el mayor problema que tiene la sanidad pública española, la falta de médicos, no se va a abordar porque no está en el orden del día; hemos pedido que se incluya y vemos que no está», lamentó minutos antes de entrar en el encuentro que se celebra en Mérida y en el que se abordará el calendario de vacunación para el año 2023 y aspectos de financiación.

Tanto Galicia como los consejeros de otras comunidades preguntarán por el déficit de especialistas y las medidas para paliarlo en el apartado de ruegos y preguntas. García Comesaña reclama cambios en la formación de los médicos de familia y en los criterios de acreditación de las unidades para que sea posible formar a más profesionales. En concreto, las autonomías quieren formar a mil médicos adicionales cada año durante cuatro años con el fin de que haya cuatro mil especialistas más, «y empezar a abordar el verdadero problema que tiene la sanidad pública española que es la falta de médicos especialistas especialmente en familiar y comunitaria».

Los requisitos que se exigen actualmente para formar a estos especialistas hacen que en Galicia solo un centenar de los 450 centros de salud existentes puedan albergar a residentes. El problema es que se pide un número de facultativos mínimo así como otras condiciones, con lo que la mayoría de los ambulatorios de la comunidad quedan fuera del circuito de formación.