Eso sí, no podrá desplegarse cable aéreo ni en las fachadas afectando a edificaciones de patrimonio-histórico artístico con la categoría de BIC o si puede afectar a la seguridad pública.

La instrucción explica que todo esto está previsto en la Ley General de Telecomunicaciones, y que la Lei do Solo no prohíbe lo que la norma estatal sí admite. En ese sentido, advierte de que no se puede hacer una interpretación de la ley urbanística gallega que imponga «restricciones absolutas ni limitaciones desproporcionadas que obstaculicen la prestación del servicios de telecomunicaciones». Y es que, según la Xunta, se han venido detectando problemas en muchos municipios en los que, por falta de autorización, «os operadores limítanse a dotar de servizo ás edificacións máis accesibles, que son as que dispoñen actualmente de infraestrutura de cobre, quedando excluídas desta cobertura os inmobles máis illados das redes existentes». Así, estarían quedando sin servicio de fibra óptica un gran número de viviendas, sobre todo las situadas en zonas que no cuentan con infraestructuras subterráneas de telecomunicaciones que puedan aprovecharse.