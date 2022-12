El presidente destacó además las virtudes de votar a un «partido forte», entre las que destacó la posibilidad de anteponer los intereses de los vecinos a los de la propia formación. Por la contra, los partidos débiles acaban como «satélites» de otros. Puso como ejemplo el PSdeG, un «satélite do sanchismo» al que «todo llo bendice». Menos mal, remachó Rueda, que hay «socialistas valentes» como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que «son capaces» de criticar lo que está haciendo Sánchez. Los socialistas de Galicia, añadió, «nin de eso son capaces».

Rueda subrayó que no quiere para Galicia lo que está ocurriendo en España e insistió en que «a única solución son as maiorías absolutas do PP fronte a coalicións de perdedores».