Sandra Alonso

«Hai que deixar de lado calquer diferencia» ante el reto de las elecciones municipales, ha reclamado esta mañana Valentín González Formoso a los miembros del comité nacional del PSdeG. El secretario general les ha animado a vivir la «historia preciosa» de la recuperación del Gobierno de Galicia. Para alcanzar esa meta, añadió, es preciso que los socialistas se impongan en los comicios locales. «Se gañamos, temos a posibilidad de non renunciar a nada (…) e non vamos a renunciar a nada. Necesitamos gañar para que Galicia volva ser un país ambicioso», afirmó. El secretario general dijo estar seguro de la victoria, e insistió en que la dirección que encabeza «vai a volcarse» en el proceso. Animó al resto de los socialistas a trabajar con el mismo objetivo y recordó que el PSdeG «non é unha aventura persoal», sino que debe ser «unha aventura na que todos consigamos os nosos obxectivos».

El llamamiento a la unidad de Formoso pretende corregir uno de los hándicaps que podría jugar contra los intereses electorales del PSdeG. Sus palabras, pronunciadas ante su predecesor en el cargo y rival en las primarias, Gonzalo Caballero, y también ante el parlamentario Martín Seco, recientemente expedientado por una intervención en esa cámara, fueron muy aplaudidas.

El secretario general obvió al BNG en su discurso, pero no al PP. No nombró a Alfonso Rueda, pero sí a Alberto Núñez Feijoo «o moderado», al que acusó de estar poniendo en riesgo la representación política de los ciudadanos en el Congreso. Para Formoso, la política nacional, a causa de las acciones de los populares, está dando un «exemplo perigoso», porque se está embarcando en el «involucionismo» y se vuelve a hablar de «togas e golpistas». En su discurso no afloraron críticas a algunas de las últimas decisiones del Gobierno central, que sí han recibido reproches de otros cargos autonómicos del PSOE como Emiliano García-Page.