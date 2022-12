Hacienda valora las fórmulas para evitar la subida extrema de los peajes CARLOS PUNZÓN

Pardo insistió en que no habrá anuncio «hasta que las cosas estén atadas, evaluadas y objetivamente cuantificadas, con sus eficiencias y rendimientos, mirando más allá del hoy, mirando la mochila que se deja a los ciudadanos», declaró insinuando una crítica a la decisión tomada por el Gobierno popular de José María Aznar que supuso la prolongación de la concesión de la AP-9 y sus peajes 25 años más hasta el 2048. «No vamos a dar una patada hacia adelante que tengan que solucionar otros en el futuro», apuntó. La secretaria de Estado quiso ensalzar el papel de los técnicos y cargos de Transportes alejando su labor de la improvisación. «Esta trabajando en las posibles soluciones un equipo muy solvente, que no improvisa y que mira la eficiencia» de la medida que se ponga en marcha para evitar la notable subida, como subrayó ha hecho el Gobierno «estando siempre por delante en todas las coyunturas» como aseguró ha sido en circunstancias como la pandemia, la crisis de precios, las consecuencias de la guerra de Ucrania o los problemas de suministros a nivel global. «Este Gobierno en ningún momento, y el ministerio en particular, ha dejado de poner herramientas y articular modificaciones y medidas legislativas las que han hecho falta», concluyó dando por hecho que se evitará la fuerte subida.