Mirta Sueiro, nueva directora general de Sogama Ana García

Mirta Sueiro Costoya (A Coruña, 1988) es ingeniera técnica industrial e ingeniera química, y posee un máster en Instrumentación y Control de Procesos. Hace un mes se incorporó a la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) como directora general, sustituyendo en el cargo a Isidro García Téllez. Regresa así a Galicia tras estar once años a caballo entre Barcelona y Madrid trabajando para Enagás. Y tiene claro que «Sogama se debe a los gallegos y tiene una importante misión social que cumplir que va más allá de objetivos economicistas». Y añade: «Hablo de salud y de calidad de vida de nuestros vecinos».

—¿Cómo se fraguó su regreso a Galicia?

—Siempre he pensado en que rotar ofrece una oportunidad de crecimiento. Rotar en el sentido amplio de la palabra: dentro de una empresa, cambiando de empresa e, incluso, de sector. Me ofrecieron la posibilidad de incorporarme a Sogama y para mí representa un reto y me hace mucha ilusión afrontarlo. Lo que me hizo aceptar esta oferta es mi compromiso con mi tierra y con el medio ambiente. Galicia ha decidido retornar talento y creo que es una buena noticia, tanto a nivel global como particular.

—Es la primera directora general de Sogama en su más de 25 años de historia.

—Es algo en lo que hay que evolucionar. Que las mujeres se incorporen a puestos de dirección y de responsabilidad hay que verlo como algo natural. Creo firmemente que el futuro pasa por la diversidad. El papel de la mujer resulta clave si queremos conseguir los objetivos que la sociedad persigue. Considero que es una muy buena noticia para todas las mujeres.