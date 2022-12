Algunos, aunque no son mayoría, ya tienen en marcha desde hace tiempo el contenedor marrón. Uno de ellos es el Concello de Carballo (gobernado por el BNG). Hace unos seis años empezó con el compostaje doméstico individual en las parroquias rurales, y poco después se sumó a una experiencia piloto promovida por Sogama para todo el núcleo urbano, que hoy ya está bien consolidada. ¿Cómo lo hacen? En este municipio han optado por que los vecinos interesados en separar la materia orgánica se inscriben en el programa de recogida. A partir de ahí reciben un kit con un cubo de diez litros, bolsas compostables (para no tirar los restos en una bolsa plástica y que puedan ir directos al compostaje), un tríptico informativo y, además, una llave para poder tirar esta basura en los colectores marrones que hay repartidos por la localidad. No en vano, el proyecto se ha denominado 'Ti tes a chave'.

«Cremos que a participación neste proxecto ten que ser voluntaria e moi consciente, para que os residuos veñan ben separados, sen materiais impropios que contaminen o material que se vai compostar. Se os contedores non teñen chave e están abertos a calquera, a xente mete máis cousas que non debe, e se non vai todo ben separado, é máis difícil valorizar os biorresiduos», explica Luis Lamas, concejal de Obras e Servizos de Carballo. Al anotarse, quienes dejan sus residuos en el contenedor marrón son gente especialmente interesada en el reciclaje y en separar adecuadamente. El Concello calcula que ya hay más de 1.400 familias y 125 empresas comprometidas con la gestión responsable de los residuos orgánicos. «É moi importante, porque a materia orgánica supón máis do 40 % dos residuos que xeramos», puntualiza Lamas, que destaca la buena calidad de los biorresiduos que Carballo entrega a Sogama, con un bajísimo porcentaje de materiales impropios.