—¿Hay dificultades para encontrar peritos, es decir, especialistas sanitarios que valoren estos casos?

—En Galicia tenemos la suerte de tener una Facultad de Medicina con un instituto de ciencias forenses muy potente tanto en genética forense, con Ángel Carracedo, como en patología forense. Pero tiene unos recursos muy limitados para atender la demanda de pericias que plantea el contexto actual, por lo que encontrar a profesionales dispuestos a hacer pericia en contra del sistema sanitario o en contra de sus propios compañeros cuesta mucho.

—¿Cuál es el origen principal de los errores médicos?

—No podría hacer un ránking, pero hay dos aspectos que se repiten. El primero es que la información asistencial no es la que debería ser. Entiendo que a veces es por falta de tiempo pero hay un desajuste en el consentimiento informado, que no solo es consentir una intervención y firmar un documento. Muchas veces no se personaliza y se hace firmar un documento de consentimiento informado sin atender a las propias circunstancias personales. En segundo lugar, creo que hay muchos errores dentro del campo de lo que llamamos pérdida de oportunidad, diagnósticos o tratamientos que llegan tarde. Casos de pacientes que se ven obligados a salir del circuito público y acuden a la sanidad privada, en donde la reclamación ya no es tanto el daño personal como el daño patrimonial.