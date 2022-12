—También es frecuente que no se renueven los antivirus cuando caducan.

—El antivirus es un elemento imprescindible, que ayuda a proteger de un buen número de ataques básicos, y no tan básicos, pero eso no quiere decir que sea la panacea. Aunque tengamos al día todos los elementos de protección no debemos delegar toda la protección en eso. Yo lo que suelo decir es que hay que ser razonablemente desconfiado cuando navegamos por internet, cuando utilizamos determinados servicios. A veces, con las prisas acabamos pinchando y abriendo cualquier cosa.

—Como aquellos correos que llegaban simulando ser la Policía Nacional advirtiéndote que habías cometido una infracción.

—Siguen enviándose este tipo de correos y la gente sigue picando, porque están muy bien hechos.