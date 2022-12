Lavandeira jr | EFE

El secretario de organización del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, anunció este jueves que los socialistas reclamarán la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para explicar por qué el Gobierno gallego renunció a un total de 301 plazas de mir, concedidas por el Ministerio de Sanidad, desde el 2009. A mayores de estas vacantes, la Consellería de Sanidade habría rechazado también solicitar alguna de las 65 mir extraordinarias de medicina familiar y comunitaria que el Gobierno central convocó para las comunidades autónomas.

Lage recordó también, durante una rueda de prensa en la sede del PSdeG, la «contundente» sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), conocida este miércoles, en la que se condena al Sergas por vulnerar derechos laborales de médicos de Primaria y pediatras. «Danos a razón a aqueles que vimos denunciando o colapso da sanidade galega», recordó, apuntando así a la «precariedade do persoal» y a la «falta de médicos» en atención primaria y en determinadas especialidades. «A sentencia non fai máis que confirmar que os médicos soportan cargas de pacientes extraordinarias», reflexionó. Apuntó así a los datos del Instituto Galego de Estatística para alertar de que las listas de espera gallegas en atención primaria superan los once días y que hay 192 concellos, el 61,3 % del total, que no cuentan con un servicio de pediatría. Acusó así al PP de «desmantelar a sanidade pública pola porta de atrás» y denunció que «a precariedade dos médicos do Sergas é algo público e notorio».

Además, los socialistas han propuesto un Pacto Galego para reforzar la sanidad con tres vectores: la equiparación salarial de los médicos con la media española, igualar los términos contractuales para garantizar la estabilidad (con contratos estables de al menos cuatro años) y la convocatoria de todas las plazas mir que el Ministerio de Sanidad propone a las comunidades. «Non é só crítica, senón unha man tendida para dar a volta ao colapso da sanidade galega», dijo, responsabilizando a Alberto Núñez Feijoo y a Alfonso Rueda.