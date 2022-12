—Se ha pedido que no se programen actuaciones ordinarias que necesiten sangre del tipo cero positivo. Es importante señalar que son las ordinarias, no las urgentes ni con pacientes comprometidos como los de oncología, porque no solo se usa sangre en el quirófano. Las que incluyan cero positivo están restringidas a esos casos. En cuanto a las operaciones suspendidas hoy [por ayer] aún no hay datos.

—¿Hay algún hospital con más problemas que otros?

—La gestión del stock es equitativa, exactamente igual para todos los hospitales. Sí es cierto que las necesidades de unos y otros son diferentes, porque el índice de ocupación de camas no es igual en un sitio que otro o por las propias características de la población que atiende. Pero tratamos del mismo modo a los casos de igual prioridad y en todos los centros; y no hay ahora mismo ninguna operación urgente que se posponga por falta de sangre.