CIFP AS MERCEDES (LUGO)

«Atenden a demanda de actualización en sectores clave»

El CIFP As Mercedes, ubicado en Lugo, enseguida vio el potencial de los cursos de especialización, sobre todo para un centro como el suyo, con una clara apuesta por los estudios vinculados al mundo industrial. «Abordamos moitas áreas, e todas punteiras», indica Víctor Manuel Paz, jefe del departamento de Enerxía del CIFP.

Ese afán de estar en vanguardia les llevó a notar que con los ciclos medios y superiores no siempre era posible formar de manera completa a los alumnos. Cada día aparecían novedades imposibles de incluir en la programación normal de los grados. «Actualizar os currículos dos ciclos é un proceso máis lento. Estes cursos nacen para atender a demanda de actualización en sectores clave, no noso caso, do sector industrial. Abordan necesidades que acaban de nacer, pero que son materias de vangarda que hai que atender, como o coche eléctrico, ou os drons», explican. De ahí que en As Mercedes se ofrezca un curso de Mantemento e Seguridade en Sistemas de Vehículos Híbridos e Eléctricos o el de Aeronaves Pilotadas de Forma Remota. De las necesidades de su entorno industrial surgió también la idea de impartir el de Fabricación Intelixente. Y es que estos másteres «non xorden da nada, senón que son as necesidades das propias empresas as que marcan a oferta», asegura Paz.