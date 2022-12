Borja San Ramón, nuevo coordinador autonómico de Podemos Galicia TECER GALICIA | EUROPAPRESS

Podemos Galicia dio anoche por cerrado el período de voto en sus primarias para elegir a la nueva dirección del partido en la comunidad y este jueves ha hecho oficiales los resultados. Con 918 votos, la victoria ha sido para Borja San Ramón, hasta ahora secretario de organización que encabezaba la lista de Tecer Podemos, afín a la vicepresidenta Yolanda Díaz y alineada con el anterior líder de la formación morada en Galicia, Antón Gómez-Reino.

Su único competidor en el proceso, Gonzalo Busqué, que lideraba la lista denominada Rexurdir Podemos, obtuvo 476 apoyos, que lo han dejado lejos de ser el máximo representante de Podemos en la comunidad. En total, en la votación para elegir nuevo coordinador autonómico se emitieron 1.439 votos, de los que solo 45 fueron en blanco. El número de personas que participaron en estas primarias es más de la mitad del que lo hizo en las anteriores que auparon a Gómez-Reino como coordinador autonómico frente a la candidatura de Carolina Bescansa. Entonces votaron 3.269 militantes, un 55 % a favor del ya exsecretario.

Busqué, que ayer recibió el apoyo de Juan Carlos Monedero, uno de los cofundadores del partido, sí formará parte del Consejo Ciudadano Autonómico de Galicia, para el que ha sido elegido en el décimo tercer puesto. «Para poder levar a cabo este proxecto é fundamental que todos e todas as persoas que cremos en Podemos como ferramenta do cambio transformador do sistema sigamos unidas e traballando cóbado con cóbado baixo un clima de concordia e respecto», afirmó en un comunicado, remitido después de felicitar a San Ramón por el resultado.