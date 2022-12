Mara asegura que está «encantada» con sus estudios actuales y con lo activo que es: «Es un no parar, estoy haciendo lo que realmente me gusta y estoy aprendiendo a base de errores, no viendo unas diapositivas». Esta vertiente práctica de la formación profesional es lo que más destaca: «Cuando tenga un trabajo ya no me equivocaré ahí porque me he equivocado un montón de veces haciéndolo aquí», concluye.

Diego Mella estudió el grado en Historia pero al acabar se puso a estudiar un ciclo superior MARCOS MÍGUEZ

Diego Mella: «Hace unos años estudiar un ciclo se veía peor»

El caso de Diego Mella puede resultar similar al de Jacobo y Mara. Él estudió el grado en Historia en la Universidade de Santiago, pero tras acabar se pasó a un ciclo que nada tenía que ver con su formación original. Estuvo «seis meses buscando trabajo» de su campo, pero pronto se dio cuenta de que las salidas laborales de su carrera «eran reducidas: u opositas o haces un máster». Durante un tiempo estuvo trabajando en varias cosas mientras le daba vueltas a su futuro, hasta que finalmente tomó una decisión. Su apuesta iba a ser algo relacionado con la informática porque «es lo que tenía más salidas». Un factor que también lo animó fue la duración: «Son dos años y en el segundo ya podrías optar a entrar en una empresa a trabajar».