Postura de los partidos del Gobierno

El diputado asturiano del PSOE Roberto García, calificó de «lógica» la enmienda que pretendía introducir su partido y que apoyó Podemos para que el Gobierno estudie la petición de que no se suban los peajes en el 2023 en las dos autopistas gallegas, «pero lo chocante es que lo pida el PP, porque ustedes son los campeones de las prórrogas otorgadas a las autopistas», dijo aludiendo a la decisión que en su día tomó Álvarez Cascos sobre la prolongación del contrato de la autopista de su comunidad, o en Galicia con la misma AP-9. «Ustedes en Galicia llevaron la concesión de la AP-9 hasta el 2048 -recordó- cuando en ocho meses podría ser gratuita», rememoró sobre la decisión al respecto del Ejecutivo de Aznar, o sobre la concesión de 75 años de peajes en la AP-53, también por parte del PP. «En cambio, el PSOE ha puesto en marcha en Galicia un esquema de reducción de peajes hasta el final de la concesión sin precedentes. Son bonificaciones millonarias con impacto directo en el ciudadano y ustedes solo ponen palos en la ruedas», afeó el socialista sobre las decisiones de los gobiernos populares en asuntos de autopistas, que destacó trascienden en su pervivencia a varios gobiernos. Roberto García aseguró que el Ejecutivo actual es sensible al efecto de la subida y esta trabajando «para minorar el impacto. Ustedes hacen en cambio como que consecuencias como este incremento no tuviera nada que ver con decisiones suyas. Es un absoluto cinismo», terminó, no sin advertir que en Asturias el Gobierno autonómico ha trasladado al Ejecutivo central una petición similar, como también se ha pronunciado en los mismos términos el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso. «El Gobierno está en eso, sean solidarios con otros territorios y no sean oportunistas. Apoyen nuestra enmienda».

La diputada de Unidas Podemos-Galicia en Común, Rosér Maestro, aprovechó el debate para reclamar el pase de las infraestructuras en régimen de concesión a manos públicas, al tiempo que también culpó al PP de haber prolongado la concesión de la AP-9 25 años a mayores. Crítica con el modelo concesional, la parlamentaria advirtió que no existe suficiente control sobre el gasto que aducen afrontar en mantenimiento de las autopistas sus concesionarias. «Lo mejor sería revertir esas concesiones», manifestó, aunque sin aportar datos sobre cuánto costaría dicha medida. «Lo mejor sería revertir estas infraestructuras y dejar de pagar con dinero de todos los problemas de esas empresas y que actuasen a su riesgo y ventura», zanjó.