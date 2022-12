Su voto, así como el de ERC y Ciudadanos, junto a los del PP, sirvieron para aprobar la petición de congelación. Eso sí, el diputado del grupo naranja, Juan Ignacio López-Bas, reclamó dejar de utilizar el debate de los peajes cada vez que aparece en el horizonte una cita electoral.

Transportes ya ve difícil implantar en esta legislatura el cobro por uso en las autovías

El Ministerio de Transportes trabaja ya con la idea de no abrir en lo que resta de legislatura el debate sobre la implantación de peajes en las autovías. La ministra, Raquel Sánchez, ha recalcado varias veces que las circunstancias económicas actuales, con una inflación elevada y unos tipos de interés al alza, no favorecen la apertura de un debate sobre qué modelo adoptar para que quienes utilicen las arterias de alta capacidad aporten fondos para su mantenimiento. «No se da el contexto en la actualidad para implantar el pago por uso en las autovías», señalaron ayer a La Voz desde la cúpula de Transportes, añadiendo que «difícilmente» se conseguirá un escenario propicio en lo que queda de legislatura. El ministerio se ha dado casi un año para contar con un estudio pormenorizado de los posibles métodos de peaje a implantar (canon temporal, cobro por kilómetros recorridos, tasa al transporte pesado, entre otros), y luego pretende abrir un debate con autonomías y oposición. Además, el ciclo electoral que viene, no propicia que se llegue a un acuerdo al respecto.