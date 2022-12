Por el lado contrario, Vieites ha puesto en valor las medidas anunciadas por la Xunta de Galicia para congelar los peajes de las autopistas de titularidad autonómica para el próximo año 2023, ya que estima que beneficiará al sector del transporte y a las empresas en general.

Hacienda valora las fórmulas para evitar la subida extrema de los peajes carlos punzón

La Xunta insiste en que el Gobierno tiene margen para congelar los peajes

La Xunta está convencida de que existen fórmulas y de que hay margen en los Presupuestos Generales del Estado para que el Gobierno central se decida a congelar los peajes de las dos autopistas estatales en la comunidad: la AP-9 y la AP-53. «Vendo a falta de execución dos presupostos do 202, na partida de bonificación de peaxes, onde van sobrar bastantes millóns de euros, e vendo a partida do 2023, estamos convencidos de que, se existe vontade política, hai fórmulas e marxe nos presupostos do 2023 para que o Goberno de España tome exemplo da xunta e conxele as peaxes», ha insistido este miércoles la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.