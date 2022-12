Monedero, que se acordó también del fallecido Buitrón ante la treintena de simpatizantes que acudieron al encuentro, recordó también las «presiones y amenazas» que recibieron en los últimos años desde los medios, empresas y partidos políticos. «Han encontrado eco y emborrachado a compañeros nuestros a través de promesas en encuestas», analizó. De nuevo, otra alusión sin mencionar. Esta vez a Íñigo Errejón por su salida de Podemos para crear Más País. Y también a Yolanda Díaz, para avisarla de las intenciones externas por «fraccionar las fuerzas políticas transformadoras».

El cofundador de Podemos se mostró convencido del éxito de la candidatura de Gonzalo Busqué en unas primarias que la formación observa como un plebiscito sobre cómo debe articularse el espacio con Yolanda Díaz: «Que la reconquista empiece en Galicia, no siempre va a ser en Asturias». El cabeza de lista de Rexurdir, preguntando por la falta de apoyos que le recrimina Tecer Galicia, la candidatura continuista, señaló a su lado a Meli Vázquez, y también a a la concejal en Ames, Gemma Otero. «Los apoyos no solo son el poder, sino aquellos que están en el día a día», subrayó Busqué, que Podemos corre el peligro en Galicia de «ser tan irrelevante» como lo es ahora en caso de que triunfe la propuesta de San Ramón. «Los círculos hoy no son más que nombres, pero no una realidad». «Estamos recibindo moitísimos apoios de xente que non está activa nos círculos, pero si en contacto con nós. Hai moita máis xente que se foi, está fóra e nos apoia a nós», añadió Vázquez.