Sandra Alonso

Durante estas semanas la Axencia de Doazón ha hecho varios llamamientos para que los ciudadanos acudan a donar ante las bajas reservas de sangre en los grupos más comunes entre la población. La petición no ha tenido el alcance esperado por lo que los hospitales gallegos tuvieron que cancelar este martes una veintena de operaciones no urgentes de los grupos 0 y A positivo. Los pacientes afectados, aclara la Consellería, «serán citados de novo tan pronto como sexa posible». Añade además que, «a reprogramación supón adiantar intervencións cirúrxicas doutros pacientes cuxos grupos sanguíneos non teñan problemas de reservas de sangue».

Lo cierto es que si 0 negativo, A y 0 positivo estaban en un nivel bajo de reservas durante estos días, la situación ha empeorado tras la semana de festivos y 0 positivo está ya en un nivel crítico según la Axencia de Doazón. Los hospitales gallegos necesitan entre 400 y 500 donaciones diarias para llevar a cabo su actividad asistencial de forma adecuada.

Las unidades de donación esta semana

La Xunta anima a todos los ciudadanos a que acudan a donar ya que el trabajo de los hospitales se ha incrementado en los últimos días pero las donaciones han bajado por la coincidencia de días festivos, lo que ha llevado a una caída generalizada de las reservas. Pueden donar todas las personas mayores de edad que pesen más de 50 kilos y que no hayan tenido ninguna enfermedad transmisible por la sangre.