Aunque las siete principales ciudades de Galicia concentran casi el 40 % de la población de la comunidad, seis de cada diez gallegos habitan en municipios que no son urbanos, o al menos no totalmente. Gracias al esfuerzo hecho en las últimas décadas, esto no está reñido con una buena formación, y la FP se ha convertido en una de las grandes aliadas de los entornos rurales. No solo suponen un lugar para que los más jóvenes se preparen para el futuro, sino que institutos y escuelas se convierten en centros de referencia para los estudiantes, pero también para empresas, profesionales e incluso vecinos. La formación profesional contribuye a hacer de la agricultura y la ganadería un sector cada vez más profesionalizado y puesto al día, pero también abre el abanico a otras posibilidades laborales. Porque estudiar en un entorno rural no implica tener que dedicarse sí o sí al sector primario, si uno aspira a seguir viviendo en el lugar que lo vio nacer.

En Galicia existen distintos centros que llevan ya en su nombre su relación con el agro. Es el caso, por ejemplo, de los seis centros de formación agroforestal (CFEA) que la Consellería do Medio Rural tiene en Guísamo, Becerreá, Sergude, Ribadeo, Monforte y Lourizán. Adaptados a las características de las zonas en las que se ubican, y aprovechando sus recursos, tienen una amplia oferta de cursos, incluyendo enseñanza reglada, como ciclos medios y superiores de FP (Aproveitamento e Conservación do Medio Natural, Produción Agroecolóxica, Xardinaría e Floraría o Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal, entre otros), y enseñanza no reglada, con cursos de formación continua de distintas temáticas, como por ejemplo la manipulación de productos fitosanitarios.

En Galicia existen también varias escuelas familiares agrarias (EFA). Con origen en Francia en los años 30, se han consolidado como auténticos centros de promoción rural. «Nacen como un movemento asociativo, que ten como obxectivo o desenvolvemento da zona na que se instalan. No noso caso, a área de Arzúa-Ulloa. Tentamos dinamizar o territorio a través da formación e de distintas accións», explica desde la EFA O Piñeiral Rocío Agra, técnica de proyectos.