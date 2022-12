Bajas sin cubrir

Rodríguez justificó también que no se cubran más bajas de profesorado hasta la vuelta de las vacaciones navideñas, como denuncia la CIG-Ensino. «Levamos facendo sempre o mesmo sistema, o modelo de substitución dos profesores de baixa é sempre o mesmo», insistió. Las bajas de menos de dos semanas no se cubren salvo necesidades especiales, por ejemplo un docente de una unitaria, por lo que a menos de dos semanas para las vacaciones navideñas ya no se da cobertura a estas ausencias.