XOAN A. SOLER

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, reclamó esta mañana a la Xunta que gestione de forma «eficaz» los fondos europeos recibidos hasta la fecha, que cifró en 1.259 millones de euros. «Preocúpame que existindo unha transferencia deses millóns, a Xunta non sexa quen de executalos de xeito eficaz e solvente», advirtió en rueda de prensa para advertir sobre los «centos de millóns de euros» procedentes de Bruselas que quedan sin ejecutar cada año.

También mostró su preocupación por que la ejecución de esos fondos se haga de tal forma que «ao final non repercuta no que ten que repercutir, que é na mellora desta comunidade autónoma», afirmó el parlamentario, que censuró, en referencia al Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda, que «ese goberno modelo para o resto do Estado non é real real, esa é unha realidade instalada no imaxinario do PP e do Goberno da Xunta».

También en el Parlamento, desde la comisión tercera donde terminan hoy de debatirse los Presupostos, la portavoz de Facenda del Grupo Socialista, Begoña Rodríguez Rumbo, lamentó que las cuentas de la Xunta supongan «unha oportunidade histórica perdida». Bajo su punto de vista, esa ineficacia retratan a un Gobierno «de costas a quen máis o necesita». Rodríguez Rumbo lamentó además que la Xunta desaproveche los fondos europeos para fijar «unha folla de ruta para a reconstrución económica e social de Galicia», presentando en cambio un plan «carente de proxecto de país».