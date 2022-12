—Hay un choque sobre la estrategia con Yolanda Díaz en estas primarias. La lista continuista ve un sinsentido cualquier alternativa que no sea ella como candidata.

—De entrada, todos compartimos que la unidad es el horizonte necesario. Desde que nace Podemos, tenemos claro que hay que construir un frente amplio. Es una de las primeras discusiones con Errejón, que no quería pactar con nadie. Eso era arrogante y no realista. Hay que buscar el entendimiento con el partido de Yolanda o lo que finalmente construya. Pero la garantía de que eso llegue a buen puerto es que Podemos tenga la consolidación y la fuerza para articular ese espacio. Hay un riesgo muy grande: escuchar los cantos de sirena de quienes llevan 8 años buscando firmar la defunción de Podemos. No puedes rearmar toda la izquierda pensando que basta con un liderazgo que recibe muchos apoyos de quienes quieren acabar con Podemos, y no tiene sentido que no esté absolutamente vinculado con la fuerza política que ha transformado este país.