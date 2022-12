Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, con el presidente Alfonso Rueda en los Encuentros del Eo xaime ramallal

Los Encuentros del Eo organizados por La Voz de Galicia a finales de noviembre sirvieron, entre otros asuntos, para que los presidentes de Galicia y Asturias, Alfonso Rueda y Adrián Barbón, buscaran puntos de confluencia para reclamar asuntos que afectan a las dos comunidades, con problemáticas muy similares. El corredor atlántico es una de esas zonas de interés común. En ese encuentro bilateral también se constató la necesidad de reactivar el frente del noroeste con Castilla y León para reclamar al Gobierno central un trato equitativo en inversiones con respecto al corredor mediterráneo, en un contexto comunitario en el que las mercancías por ferrocarril tendrán cada vez más relevancia y con un potente lobby empresarial mediterráneo que presiona al Ministerio de Transportes para que priorice este eje frente al atlántico.

En este escenario, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, anunció en la Radio Galega que el próximo 19 de diciembre mantendrá una reunión de trabajo con sus homólogos de Asturias y Castilla y León «para por en común as estratexias, priorizar e identificar as inversións» e incluso «facer o seu propio plan director» para avanzar en el corredor atlántico ferroviario, dijo en referencia a un plan que la Xunta asegura que Transportes o no lo ha realizado o no lo ha compartido con las comunidades interesadas en este eje transeuropeo que opta a una serie de ayudas de Bruselas para mejorar la red convencional, especialmente el itinerario León-Monforte-Ourense-Vigo-A Coruña.

Esta reunión más técnica entre consejeros tendrá su continuación en un encuentro al más alto nivel entre los tres presidentes autonómicos para el que todavía no hay fecha, pero que la conselleira situó «próximamente», con el objeto de abordar un asunto en el que «estamos realmente unidos», constató. «Os tres presidentes están implicados para redobrar esa alianza e coller as rendas para as inversións», reiteró Ethel Vázquez, para quien las comunidades del noroeste tienen el «deber de intensificar as actuacións conxuntas». Una iniciativa que, aseguró, deben emprender «todos unidos» para demandar «igualdade de trato e equilibrio territorial» porque, de lo contrario, se caminaría hacia un escenario «con dúas Españas»: «Unha España de primeira na zona de Levante, mentres que no noroeste quedaremos nunha España de segunda».