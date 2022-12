Alfonso Rueda, durante su visita al polígono lucense de As Gándaras Manuel Guede

La Xunta de Galicia está preocupada por cómo se distribuyen y cómo fluyen las ayudas de los fondos europeos Next Generation al tejido empresarial gallego. Tanto para los macroproyectos como para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Por eso el presidente autonómico, Alfonso Rueda, aprovechó este lunes su visita a Lugo para demandar a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que concrete cuándo van a obtener financiación los grandes planes, «máis aló das proclamas que sempre fai».

«Esta fin de semana Nadia Calviño dicía que estaban chegando continuamente os fondos Next Generation e as axudas europeas ás empresas galegas e que non había practicamente ningunha empresa á que non chegaran os cartos. Eu teño que dicirlle que non é certo. Os cartos dos Next Generation nas pequenas e medianas empresas e no tecido de autónomos en Galicia non chegaron, polo menos, como deberían chegar. Isto é unha realidade por moito que o Goberno central sosteña o contrario», manifestó el presidente de la Xunta.

Sobre los macroproyectos, Rueda sostiene que siguen el mismo camino y que «nin a cuarta parte» del dinero de los PERTE industriales diseñados y distribuidos por el Gobierno central está repartido. «E o malo é que pasan os días e pasan os meses e a situación non muda. Os Next Generation teñen uns prazos e as empresas tamén teñen os seus de funcionamento, e nada sabemos. Empezan a encenderse as luces de alarma».