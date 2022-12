Foto de archivo de unas oposiciones del Sergas. miguel souto

Un total de 1.311 trabajadores sanitarios tomarán posesión hoy de las plazas fijas de empleo en el Sergas, tras superar las pruebas de selección diseñadas para cubrir puestos de todo tipo en hospitales, centros de salud y entidades como el 061 de urgencias. Entre ellas, según ha trasladado la Consellería de Sanidade, unas 966 personas son personal facultativo especialista y 318 técnicos sanitarios.

Dentro de este proceso de asignación de plazas, 700 trabajadores continuarán en su centro de trabajo actual, mientras que 405 optarán por desplazarse a otros puntos de la comunidad para ejercer en la especialidad o puesto para el que fueron seleccionados.

Además, hay otros 101 profesionales que trabajarán por primera vez en el Sergas a raíz de esta convocatoria. Asimismo, este proceso de la oferta pública de empleo coincide con la adjudicación de los puestos derivados del concurso de traslado, en concreto 85 plazas especializadas de personal facultativo y 29 para técnicos sanitarios. «A Xunta continúa así co seu traballo no proceso de estabilización dos cadros de persoal e mellora dos servizos públicos, con medidas para fomentar a conciliación e a estabilidade dos empregados públicos así como co desenvolvemento da súa carreira profesional», señala la Consellería de Sanidade en un comunicado.