Por eso, y al igual que en años anteriores, la ocupación hotelera, que previamente se situaba en el 35 %, pudo subir al 40 % con las reservas de última hora. Este dato, según resalta la asociación Hostalaría Compostela, no supone ninguna novedad para el sector, que sí vivió una semana de intensa actividad por la abundancia de cenas de empresa, inusuales en días festivos, y que este año se aprovecharon porque los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo coinciden en fines de semana.

El ambiente vacacional sí se dejó sentir en Santiago durante toda la semana, sobre todo con turistas de cercanía que aprovecharon las jornadas festivas para cruzar la Puerta Santa, disfrutar de un día de ocio en una ciudad que es patrimonio de la humanidad o bien para comprobar si el trabajo de meses estaba bien hecho. Esta última opción se corresponde a la visita de Ana da Silva y Polo Castro. Ambos formaban parte de un grupo de 18 personas del Obradoiro de construcción de instrumentos tradicionais de percusión de Narón, que se acercaron a Santiago para comprobar si las carracas que hicieron eran copias exactas de la que hay en la catedral. Para ello reservaron una visita a la medida en la basílica, y por la tarde contribuyeron a crear ambiente tocando esas reproducciones medievales. También la Rondalla Tradicional de Gondomar se acercó al casco histórico para recorrerlo y actuar en varias plazas.

Disfrutar del alumbrado de Vigo y pernoctar en Santiago es una opción que ya barajan algunos turistas. Así lo hicieron los cuatro miembros de la familia Argüeso González, de Torrelavega: «Vigo estaba muy caro para dormir y nos vinimos a Santiago tres días con muy buen precio y calidad». Y uno de esos días fueron a la ciudad olívica, como habían previsto.

El turismo de caravana, que no computa en las estadísticas de ocupación, también está ganando enteros. Lo demuestra el plan de fin de semana de Roberto González y Cecilia Estévez. Él tenía pendiente de recoger su compostela desde hace meses tras hacer el Camino desde Burgos, y como su hijo Joel participaba en una competición de natación, tiraron de caravana e hicieron turismo entre prueba y prueba.

M. MORALEJO

Vigo

Ríos de gente en la Navidad más luminosa

B. R. Sotelino

En el enésimo día de llenazo vigués para asistir al espectáculo de su Navidad interminable, alguien huye de todo ese jaleo de atascos de personas y vehículos y descubre el rincón más elegante de la Navidad de Vigo. Está en la plaza de Portugal y allí al fin aparece algo parecido al anhelado Nueva York, en un desvío de la borrachera de arcos de bombillas abigarradas y otras lumbreras agarradas a copas de árboles atados con cables en una chapucera instalación. Allí no hay anfitriones vociferantes ni ríos de visitantes buscando selfis ni música a todo trapo dando la matraca. No hay exceso de brillos. Hay luces amarillas, cálidas como las clásicas de siempre, en una pista de patinaje al aire libre que aunque luce blanquísima, no es de hielo, sino de material sintético. Eso le resta encanto y parecido con la del Rockefeller Center de la Gran Manzana, pero evita el sonido de los generadores quemando gasolina que tendrían que estar aguantando los vecinos de la plaza. Mientras, la gente con patines alquilados da vueltas encima de lo que fue un estanque sin mantenimiento, siempre sucio, y luego un jardín con césped y ni un solo árbol que confortase a los usuarios.

A lo lejos suena la campana del tren chuchú, el trenecillo turístico que sube y baja con gente apiñada en su interior, con la nariz pegada a las ventanillas para no perderse nada. Elsa, la castañera, despacha castañas para parar un tren en su hornillo que también tiene forma de locomotora.

Se acaba la semana salpicada de festivos y los que lo han dejado para el último día disfrutan de la jornada de tiendas abiertas aprovechando también para hacer algunas compras. Pero son los menos. Aquí se viene a lo que se viene. Hay que ver la bola gigante, la estrella de Oriente, el muñeco de nieve, el trineo de Santa Claus, la carroza de no se sabe quién, los Reyes Magos lisérgicos, el carrusel de los caballitos, el árbol gigantesco en forma de cono en la Porta do Sol.

Si acaso, la parada en el mercadillo de la Alameda da tregua a esos pies cansados y brinda entonces la oportunidad de hacer un descanso en el tour llevándose algo a la boca, ya sea de comer o de beber. O llegar a casa horas después, con un souvenir de la Navidad de Vigo. Por ejemplo, una taza con la figura impresa del alcalde Abel Caballero en modo sonrisa inconmensurable, o llegar a la mesa de Nochebuena con los dulces del turronero surrealista de Figueres, que abrió obrador en Vigo en vista del éxito de sus creaciones de cerveza, carbón para niños malos o maíz frito. Esto no ha hecho más que empezar. Ten, nove, oito, seven, seis, cinco, catro...