Patricia Pérez, Esther Pan, Laura Núñez y José A. Vargas son vecinos que no respaldan la moción de censura de Sada. D. Vázquez

Tras la polémica moción de censura de Sada que desbancó de la alcaldía a Sadamaioría (una formación vinculada a las Mareas) el pasado noviembre, a poco más de seis meses de las elecciones municipales, los ánimos vecinales parecen calmados. Han pasado varias semanas ya desde el cambio de gobierno que subió al poder a un tripartito formado por los cinco concejales del PP, expedientados por su partido, los dos del PSOE y los dos de Alternativa dos Veciños, expulsados por los suyos tras conocerse la alianza para la moción. De ese último partido salió la alcaldía, encabezada por primera vez en la historia de Sada por una mujer, María Nogareda.

En las redes sociales se siguen batiendo los bandos hasta por la toponimia, con los que apoyan al nuevo ejecutivo con cuestiones como la vuelta al uso del nomenclátor de plaza de España frente a la denominación de San Roque que había recuperado el anterior gobierno local. Y en la calle son muchos los que optan por no opinar para no significarse, pero no porque el de la moción sea un asunto superado.

Laura Núñez, sentada junto a unos amigos en una terraza, reconoce abiertamente que considera la moción un error: «Iso foi un circo, hai eleccións en seis meses, e a min todo o mundo me dixo que o alcalde [Benito Portela, el regidor censurado] é unha persoa boísima, pero non un home de xestión. Mais non é para que estes, que os suspenderon dos partidos, lle fixeran isto». Otra vecina, Patricia Pérez, considera que la moción «está fuera de lugar», lo mismo que opina José Antonio Vargas. Concuerda con esos argumentos Esther Pan, que cree que «al alcalde lo echaron por envidia, fue un tongo, estaba haciendo las cosas bastante bien. Tenía sus defectos, como todos, pero hablaba con la gente».