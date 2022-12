Alfonso Rueda, en el Liceu de Barcelona

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este sábado la contribución de una generación de gallegos «que axudaron a impulsar Cataluña» sin dejar de construir al mismo tiempo la Galicia moderna. En un homenaje a la emigración en Cataluña celebrada en el Liceu de Barcelona, agradeció el trabajo de estos gallegos que construyeron una Galicia líder en proyección exterior, en servicios de calidad y en turismo.

En el acto, organizado por las entidades gallegas de Cataluña, se representó el espectáculo teatral Unha xeración, dous mundos, sobre la andadura de tantos gallegos que, como los protagonistas de la obra, hicieron las maletas en su Galicia natal hace décadas para alcanzar un futuro mejor fuera de su tierra.

Rueda destacó, alternando el gallego con el castellano y algún guiño en catalán, que los que cogieron el camino de Cataluña no solo contribuyeron al desarrollo de su tierra de acogida, sino también de la que dejaban atrás, de ahí el «xusto recoñecemento» con el que quiso sumarse a este homenaje. «Foi unha xeración que tivo éxito non só por sacar as súas familias adiante ou fundar empresas, senón tamén por combinar identidades con cordialidade, naturalidade e unidade», afirmó Rueda ante un público que llenaba el Liceu.