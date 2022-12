Aproveitar o patrimonio diferenciado do turismo en Galicia

Turistas ante la catedral de Santiago en el puente de diciembre. XOAN A. SOLER

A Organización Mundial do Turismo (OMT) estima que, entre xaneiro e setembro, 700 millóns de turistas viaxaron internacionalmente, 500 millóns chegaron a Europa. Moitos deles, a España. Uns cantos, a Galicia.

Toda chegada pode ser percibida como positiva baixo a premisa de que as visitas son beneficiosas per se. Por esa razón, estamos afeitos as accións de atracción de visitantes cuxo éxito se mide polo número de persoas recibidas. O caso das luces de Vigo é un exemplo. Esta lóxica ten conducido a especular sobre como motivar aos turistas a visitar un lugar, máis que a reflexionar sobre que é o que precisamos deles.

Sendo que o comportamento dos visitantes no destino é o que determina até que punto deberían ser benvidos, o desexable sería recibir visitantes cuxas actividades foran coherentes coas características propias do lugar que fan del un destino sostible. No caso de Galicia, as imaxes mais sinaladas polos visitantes —relativas á natureza, á gastronomía, ao Camiño ou á xente— parecen congruentes cunha actividade turística respectuosa e sostible. Porén, é preciso matizar.