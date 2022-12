Un municipio intelixente é aquel que busca ser máis eficiente nos servizos e que o fai implementando solucións tecnolóxicas baixo unha estratexia do que se coñece como Smart City. É imprescindible dispor de infraestruturas en telecomunicacións que lle dean conectividade para recoller a información dos sensores, tratar esa información e visualizar os datos en tempo real. É o xeito de poder tomar decisións que repercutan directamente na mellora da vida dos cidadáns.

Para afrontar esas estratexias, a empresa R traballa con municipios que precisan redes avanzadas e acompañamento tecnolóxico experto para completar a súa dixitalización. Nese sentido, R vén de lanzar CityMAX, unha solución integral baseada na intelixencia artificial e no que chaman a rede LoRa. Esta rede permite aos dispositivos conectados intercambiar datos cun grande alcance e baixo consumo de enerxía.

En que traballa CityMAX? No tratamento de datos clave como a iluminación pública, a eficiencia enerxética, a recollida de residuos e outras. Pero tamén dispón dunha aplicación de participación cidadá, pantallas de información e wifi intelixente. Tamén é capaz de medir a calidade da auga, funcionar con contadores de auga intelixentes, mecanismos de xestión de rega autónoma ou de control do ruído ou do aire. Así, cos sensores conectados á rede, esta tecnoloxía avisa, por exemplo, de picos no ruído, ou niveis perigosos na calidade do aire.