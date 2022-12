Comesaña fotografado na súa casa de Teis, en Vigo, cunha guitarra e unha arpa céltica XOAN CARLOS GIL

Na casa de Quico Comesaña (Navia-Vigo, 1962) a música sempre estivo presente. Seu pai cantaba en coros, e súa nai recordaba os seráns con pandeiretas na súa aldea de Aboal, en Mondariz. Seu irmán maior, Andrés, tiña unha guitarra que foi o primeiro instrumento que caeu nas mans de Quico. «Tiña seis ou sete anos. El, evidentemente, non ma deixaba, pero eu collíaa cando marchaba e trasteaba o que podía». Foi o primeiro contacto cun instrumento musical de quen logo se atreveu con case todo o que tivese corda e, aínda que non o recoñeza, está considerado un experto á hora de facer falar a un bouzuki, unha mandolina ou unha arpa céltica. «Fun descubrindo músicas, e cando dei co folk atopei un universo enorme. Fun entrando e cativoume. A música, cando te colle, xa non te deixa saír», explica. Así que aínda que naquela familia tan musical ninguén consideraba esa afección como unha posible saída profesional, el conseguiu o que moitos buscan e poucos conseguen: vivir da música.

Berrogüetto é, posiblemente, o proxecto máis recordado de quen tamén formou parte de grupos como Fía na Roca ou Armeguin. Pero dende que a formación se desfixo no 2014, Comesaña desapareceu do panorama musical. «Foron oito anos fóra, si. Non me gusta moito contalo, pero é que no 2006 diagnosticáronme un tipo de artrite reumatoide. No 2014 xa estaba nunha situación delicada, con brotes frecuentes, dores moi fortes. Así que aínda que tiven ofertas para seguir na música, decidín desconectarme do mundo profesional, facer vida familiar, que por aquel entón tiña unha filla pequena, e darme tempo para ir probando tratamentos», revela.

Di algún achegado que foi unha época difícil. Que practicamente tivo que volver aprender a tocar. Pero dalgún xeito tamén foi unha época frutífera, xa que serviu para irlle dando forma a Mãe, o seu primeiro disco en solitario, que acaba de ver a luz. «Hai un ano conseguín por fin un tratamento que me foi ben, e vinme con forza para volver. Como calquera músico sempre pensara en facer un traballo en solitario, facíame ilusión facer o meu propio discurso logo de tantos anos na música e amosar as miñas influencias», explica. Por iso, en Mãe hai chiscadelas á música progresiva que o fascinaba nos 80. Tamén están presentes discos que o marcaron, como Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, ou o Ommadawn de Mike Oldfield, e influencias máis galegas, como as de Milladoiro ou Emilio Cao.