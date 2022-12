—Eu no subestimaría á xente de Podemos. As urnas aínda están abertas. Poden votar 7.000 persoas, así que xa veremos. Estamos recibindo moitas mensaxes de xente que está participando nestas primarias. Facemos percorrido por toda Galicia e estamos vendo que a xente quere participar e volver a implicarse co proxecto. Xa faremos unha análise cando remate este proceso.

—Hai receos dende Madrid pola súa proximidade a Yolanda Díaz?

—Eu me presento a coordinador nacional de Podemos Galicia, así que as miñas competencias están claras dentro dun partido estatal que se considera federal e plurinacional. Na nosa candidatura hai dúas persoas da executiva de Ione Belarra, Verónica Hermida e Antón Gómez-Reino. Ese é o espazo onde se tomarán esas decisións. Pero é de sentido común que, cando saiamos elixidos, en todo o que ten que ver cunha candidatura ás xerais, estaremos con Ione Belarra e, como todo o mundo neste país, a favor dunha papeleta que consiga que Yolanda Díaz sexa presidenta do Goberno e con Belarra e Irene Montero como vicepresidentas.