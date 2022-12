Imagen de archivo de aviones de TAP en el aeropuerto de Lisboa Rafael Marchante | REUTERS

Los tripulantes de la aerolínea portuguesa TAP aprobaron extender su huelga programada para hoy y mañana hasta el 31 de enero. El parón de estos dos días afecta a 360 vuelos de los 500 programados, lo que puede dejar a 50.000 pasajeros en tierra, generando unas pérdidas de hasta ocho millones de euros a la empresa. Esta avisó hace dos semanas a sus clientes de que les recomendaba cambiar sus reservas a fechas cercanas y sin coste adicional. Este lunes, el Tribunal Arbitral dictó que los servicios mínimos deben abarcar las regiones autónomas, los países lusófonos y zonas con presencia relevante de emigrantes portugueses.

Ahora, los tripulantes prometen otros cinco días de parón hasta el 31 de enero, en fechas por confirmar y que podrían alterar seriamente los desplazamientos de la época navideña. Esas jornadas de protesta podrían afectar a otros 1.500 vuelos y todavía no hay un mensaje formal para quienes ya tengan billetes. Hasta la fecha, TAP solo expresó su desacuerdo con la decisión y consideró que «ya se han alcanzado entendimientos en varias materias». Pero eso no ha frenado la huelga, que hicieron pública los asociados del Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil tras evaluar negativamente las negociaciones con la dirección de la aerolínea durante las últimas semanas. La causa está en el descontento con las condiciones del nuevo acuerdo presentado por la empresa, un documento negociado entre trabajadores y TAP; los tripulantes tachan la propuesta de «indigna e incalificable».

Fin del paro portuario

La de TAP no es la única huelga en sectores estratégicos en Portugal. La actividad portuaria estuvo parada hasta hoy, día en que, según el medio Dinheiro Vivo, los puertos mantenían una adhesión casi total a la protesta, cumpliéndose solo los servicios mínimos. Ya en declaraciones a la agencia Lusa, el dirigente del sindicato OficiaisMar Aristides Bicho aseguraba que «la adhesión continúa muy cerca del 100 %», con el puerto de Leixões (la entrada marítima a Oporto) como el más afectado. Precisamente, esta terminal, en la localidad de Matosinhos, había sido la que menos incidencia registraba en los dos primeros días de protesta, el 29 y 30 de noviembre. Ahora, cumplidas las cuatro jornadas de paro ya anunciadas, los trabajadores se reunirán para definir sus próximos pasos.