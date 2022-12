Eso sí, Vieito no comparte que no haya pruebas para investigar al sospechoso. «O primeiro é que nunha instrucción non se debe valorar se hai probas contra alguén ou non. Para iso están os xuízos. Neste caso, soamente hai que investigar, e cremos que había motivos de sobras para seguir investigando e, chegado o momento, enviar ao procesado a xuízo», comentó. Además, el letrado explicó que «o sospeitoso, nunha das súas declaracións, admitiu que foi coa rapaza ata a Muralla. Varias testemuñas situáronos xuntos na zona dos viños e víronos marchar xuntos. Non é iso suficiente para seguir investigando?», concluyó Vieito.

La joven trans que cayó de la Muralla de Lugo se marcha de España por miedo a su presunto agresor André S. Zapata

El suceso

Todo ocurrió en la madrugada del 30 de octubre del 2021. Entonces, la víctima, una joven colombiana de 23 años entonces, habría conocido a este chico, de origen rumano y vecino de Lugo, en la zona de los vinos. Según la versión de sus abogados, habrían paseado juntos hasta lo alto de la Muralla, donde habrían iniciado unas relaciones sexuales. Cuando el denunciado se dio cuenta de que ella conservaba los genitales masculinos, habría entrado en cólera y la habría empujado desde el adarve, cayendo ella desde una altura de 12 metros a un patio interior, donde quedó por al menos seis horas bajo la lluvia y el frío.