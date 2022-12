También se decidieron plazos «claros» para la ejecución de la red. La central debe completarse en el 2030, la red central ampliada recién agregada para el 2040 y la integral para el 2050.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se mostró satisfecha por haberse llegado a un acuerdo «ambicioso», aunque lamentó que no se incluyera el tramo Santander-Bilbao en el corredor atlántico del que forma parte Galicia, o que no se aceptara la continuación del corredor mediterráneo hasta la frontera con Ucrania. «Seguiremos trabajando por la inclusión y promoción de infraestructuras y nodos que ahora no han sido aceptados, como la conexión Santander-Bilbao», aseguró la ministra en Bruselas al término de la reunión del Consejo.