El BNG no celebró hoy el 44 aniversario de la Constitución, pero sí el 90 cumpleaños de la constitución de la Asamblea de concellos a favor del Estatuto de Autonomía, que se terminó aprobando en el referendo en 1936. Un hecho que, junto a la fundación del Partido Galeguista un año antes, contribuyó según los nacionalistas a «avanzar na conciencia nacional de Galiza». En un acto celebrado en un hotel compostelano, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, reivindicó que su partido reconoce hoy «ás persoas que puxeron a andar a roda do orgullo colectivo, do amor a Galiza, da súa prosperidade e liberdade».

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«Conmemoramos a fundación do Partido Galeguista e a histórica asemblea dos concellos que supuxo un punto de inflexión para avanzar cara á conquista do autogoberno», explicó Pontón junto a regidores nacionalistas, diputados en el Parlamento, miembros del Consello Nacional y Néstor Rego, representante del BNG en el Congreso, que ayer proclamaba que era la hora de «levantar a República da Galiza». En la misma línea, y en el marco de la celebración del 44 aniversario de la Constitución, Pontón advirtió que los nacionalistas no conmemoran la efeméride de la Carta Magna por «negar como pobo» a Galicia y «limitar» las capacidades de esta. «Experimentámolo ao longo de máis de catro décadas, onde vimos como Galiza perdía. Perdía posicións, peso económico, cohesión territorial e vitalidade demográfica, co drama dunha emigración xuvenil que se repite xeración tras xeración», indicó.

La líder del BNG señaló que ese «corsé» que a su juicio representa la Constitución para el desarrollo de Galicia ha quedado reflejado también «nas limitacións dun autogoberno pequeno que as forzas centralistas non permitiron nin sequera desenvolver en todas as súas posibilidades». Pontón apuntó entonces a aquella asamblea municipal, apoyada por 256 de 319 entidades locales, que resultó «decisiva» para apoyar la propuesta estatutaria. «Grazas a ese impulso institucional e á xenerosidade do Partido Galeguista, Galiza aprobou o seu primeiro Estatuto, un feito transcendente, fonte de lexitimidade e de dereitos futuros. É grazas a logros así que estamos aquí celebrando a Galiza viva, o nacionalismo emancipador e o galeguismo universal que xurdiu fai nove décadas», indicó.