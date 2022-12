«Non apoiamos este proceso baseado nunha lei estatal que, entre outras cousas, mantén as taxas de reposición que nós rexeitamos. O Sergas debe ter capacidade para organizar os seus cadros de persoal en función das súas necesidades. Queremos que haxa estabilización, a xente que está cubrindo prazas estruturais ten que poder pasar a ter un vínculo estable, pero este procedemento non é unha solución. Coas taxas de reposición, en cinco ou seis anos teremos que facer un novo proceso extraordinario de estabilización, porque volveremos ter xente con contratos temporais cubrindo as necesidades do sistema sanitario galego. En coherencia con ese descontento co proceso en xeral, non imos tampouco apoiar a negociación de ningún baremo», explica Manuel Moreira, responsable de CIG-Saúde.

Más de cinco mil solicitudes en el primer día para pedir la carrera profesional del Sergas

La Consellería de Sanidade ha informado de que en el primer día para solicitar el acceso a la carrera profesional del Sergas se presentaron ya más de 5.000 solicitudes. El plazo se abrió este lunes 5 de diciembre, al publicarse en el DOG la resolución que convoca este proceso, y en esa primera jornada hubo ya miles de trabajadores sanitarios interesados. Es la primera vez que puede acceder a este reconocimiento de servicios prestados y a los pluses económicos correspondientes el personal temporal.