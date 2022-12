Begoña Rodríguez Rumbo, viceportavoz del PSdeG en el Parlamento Lavandeira jr | EFE

Dos informes exponen los marcos competenciales entre la Administración autonómica y la local. Uno, elaborado por la USC a petición del Gobierno gallego y aboradado por el vicepresidente segundo, Diego Calvo, el pasado jueves en el Parlamento tras ser presentado por el Consello de la Xunta. El otro, encargado por la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) a técnicos propios, investigadores de las universidades gallegas, ayuntamientos y diputaciones. La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, exigió esta mañana a la Xunta que, en base a los expuesto por este último informe, «asuma as súas competencias» para que los concellos dispongan «dos recursos suficientes e necesarios» para ofrecer sus servicios. De nuevo amparándose en las conclusiones de este estudio, la diputada advirtió que la Xunta adeuda 620 millones de euros a los ayuntamientos «por asumir competencias que lle corresponden ao goberno autonómico».

Rodríguez Rumbo recordó que el informe de la Fegamp concluye las entidades locales gallegas prestan servicios que le corresponden a la Xunta por valor de 1.000 millones de euros. El Gobierno solo financia 376 millones, recoge el documento, por lo que tienen que asumir los 620 restantes «con cargo a unhas contas xa de por si raquíticas». Además, criticó que el Gobierno gallego mantenga congelado el Fondo de Cooperación Local desde hace trece años en los 112,9 millones de euros fijados tras el último incremento aprobado durante el bipartito. Los socialistas pedirán este informe y preguntarán a la Xunta qué hará en caso de que los ayuntamientos «se planten e teñan que asumir o que son as súas propias competencias».

Desde el BNG, la viceportavoz Olalla Rodil criticó que la Xunta no entregase el informe a la Cámara tras solicitarlo mediante el artículo 9 del reglamento. Los nacionalistas esperan a «poder estudialo con detalle» para valorarlo, argumentando que el Gobierno gallego «utiliza as cousas como lle convén e non como figura nos informes». Así lo indicó en una rueda de prensa celebrada ayer en el Parlamento, donde expuso que el Bloque «seguirá a defender» un sistema público que «garanta o dereito a unha vellez digna» centrado en las personas y no «nos intereses empresariais».